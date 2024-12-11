ضبط شخصين بالقاهرة بحوزتهما 3 آلاف قطعة ألعاب نارية

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين عاطلين بدائرة قسم شرطة الجمالية، وبحوزتهما 3 آلاف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام.

بمواجهتهما، اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتكثيف الجهود لملاحقة المتورطين في هذه الأنشطة غير القانونية.

يأتي ذلك استمراراً لجهود وزارة الداخلية في مكافحة الجريمة، وخاصة جرائم الإتجار بالألعاب النارية وحيازتها.