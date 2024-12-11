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ضبط عاطلين بمطروح بحوزتهما 4500 علبة سجائر مهربة

01:22 م الأربعاء 11 ديسمبر 2024

سجائر

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كتب - علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح، من ضبط عاطلين لهما معلومات جنائية، أثناء استقلاهما سيارتين في دائرة قسم شرطة العلمين بمحافظة مطروح.

أسفرت عملية الضبط عن العثور بحوزتهما على نحو 4500 علبة سجائر من أنواع مختلفة، مجهولة المصدر ومهربة جمركياً، بالإضافة إلى بندقيتين خرطوش وعدد من الطلقات.

بمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط، اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق.

سجائر وزارة الداخلية مديرية أمن مطروح شرطة العلمين
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