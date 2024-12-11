قبل ترويجها.. ضبط عاطل بحوزته مستحضرات تجميل مجهولة المصدر في الجمالية

كتب- علاء عمران:

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، وبحوزته كمية من مستحضرات التجميل مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، داخل مخزن غير مرخص.

بمواجهته، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار لتحقيق أرباح غير مشروعة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تأتي هذه العملية في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية والجريمة بشكل عام.