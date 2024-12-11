وصول "نبوية أنوش" إلى الجنايات لحضور جلسة محاكمتها بتهمة غسيل الأموال

كتب- أحمد عادل:

وصلت "نبوية أنوش" إلى مقر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم لحضور جلسة محاكمتها في القضية المرفوعة ضدها بتهمة غسيل الأموال.

ترأس الجلسة المستشار حسن مصطفى السيد، وعضوية المستشارين أيمن محمد محمد وحسام الدين فتحي، وأمانة سر وائل فرج ووليد رشاد.

وأحالت النيابة العامة المتهمة "نبوية" وشهرتها "أنوش" إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة غسيل الأموال المتحصلة بطريقة غير شرعية من الإعلانات عبر مقاطع الفيديو الخادشة للحياء التي نشرتها على موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك"، ومحاولتها إضفاء الصبغة الشرعية على هذه الأموال.

وفي وقت سابق، أصدرت الجهة المختصة قرارًا بمنع "أنوش" من التصرف في أموالها على خلفية إدانتها في بعض القضايا.

وكانت الدائرة الأولى بالمحكمة الاقتصادية قد قضت بحبس "نبوية جمعة" وشهرتها "نبوية أنوش" لمدة 3 سنوات، مع تغريمها 100 ألف جنيه، على خلفية اتهامها بنشر صور ومقاطع فيديو خادشة للحياء.