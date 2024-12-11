الداخلية تضبط 4 شركات و4 مكاتب سياحية تعمل بدون ترخيص

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 4 شركات سياحية و4 مكاتب تعمل بدون ترخيص، واتخذت الإجراءات القانونية ضد القائمين عليها.

كشفت تحريات قطاعي "مباحث الوزارة - شرطة السياحة والآثار" قيام عدد من الشركات والمكاتب السياحية غير المرخصة بالنصب على المواطنين.

وتبين أن هذه الشركات والمكاتب تروج لنشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مدعية أنها شركات سياحية مرخصة، بينما تقوم بجمع أموال من المواطنين بزعم تنظيم برامج سياحية داخلية وخارجية. كما تبين أن هذه الشركات تعمل من مقرات مؤقتة في شقق مستأجرة.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط القائمين على إدارة هذه الشركات والمكاتب، وضُبطت بحوزتهم أوراق دعاية لتنظيم رحلات سفاري وبرامج سياحية داخلية وبحرية، بالإضافة إلى إيصالات استلام نقدية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين. تأتي هذه الجهود في إطار حرص أجهزة وزارة الداخلية على مكافحة الجريمة بشتى صورها، خصوصًا المخالفات المتعلقة بالأمن السياحي، وضبط الشركات غير المرخصة التي تستغل المواطنين تحت ادعاءات كاذبة لتنظيم رحلات "حج - عمرة - برامج سياحية".