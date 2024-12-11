تحرك قضائي جديد ضد أحمد عز بسبب توأم زينة

القاهرة - مصراوي:

حددت محكمة الأسرة بمدينة نصر يوم 17 ديسمبر الجاري موعدًا لنظر أولى جلسات الدعوى التي رفعتها الفنانة زينة ضد الفنان أحمد عز، للمطالبة بزيادة نفقة طفليها الشهرية، بعد الأجر الكبير الذي تقاضاه عن فيلم "ولاد رزق 3".

وكانت محكمة الأسرة قد أصدرت حكمًا سابقًا بإلزام أحمد عز بدفع مبلغ 23.304 جنيهات إسترلينية، ما يعادل نحو مليون جنيه مصري، كمصروفات دراسية لطفلي زينة التوأم، عز الدين وزين الدين، عن العام الدراسي 2022/2023.

قدمت الفنانة زينة عبر محاميها، معتز الدكر، دعوى تطالب بزيادة النفقة، مستندةً إلى أجور أحمد عز من أعماله الفنية والإعلانات، مثل أفلام "الممر" و"أبو عمر المصري"، بالإضافة إلى الحملات الإعلانية التي شارك فيها.