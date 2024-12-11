بسبب عدم قدرتها على الإنجاب.. سيدة تنتحل صفة ممرضة وتخطف طفلًا في القاهرة

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات، واقعة اختطاف طفل من مستشفى بالقاهرة، وألقت القبض على المتهمة بارتكاب الجريمة.

تلقى قسم شرطة التبين بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من ربة منزل ووالدتها، مقيمتين بمحافظة الجيزة، أفادتا بأنه أثناء وجودهما بالمستشفى لإجراء عملية جراحية للطفل البالغ من العمر شهرين ونصف، اقتربت منهما سيدة ادّعت أنها ممرضة، وأجرت كشفًا على الطفل، ثم استغلت انشغالهما وقامت بخطفه.

من خلال التحريات، تم تحديد هوية المتهمة وضبطها. وتبين أنها ربة منزل مقيمة بمحافظة الجيزة، تمكنت الأجهزة الأمنية من إعادة الطفل إلى أسرته بصحة جيدة.

واعترفت المتهمة خلال التحقيقات بارتكاب الجريمة بسبب عدم قدرتها على الإنجاب، ومحاولتها إيهام زوجها بأنها كانت حاملًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.