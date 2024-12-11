لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

بسبب عدم قدرتها على الإنجاب.. سيدة تنتحل صفة ممرضة وتخطف طفلًا في القاهرة

12:19 م الأربعاء 11 ديسمبر 2024

اختطاف طفل - تعبيرية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- علاء عمران:
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات، واقعة اختطاف طفل من مستشفى بالقاهرة، وألقت القبض على المتهمة بارتكاب الجريمة.
تلقى قسم شرطة التبين بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من ربة منزل ووالدتها، مقيمتين بمحافظة الجيزة، أفادتا بأنه أثناء وجودهما بالمستشفى لإجراء عملية جراحية للطفل البالغ من العمر شهرين ونصف، اقتربت منهما سيدة ادّعت أنها ممرضة، وأجرت كشفًا على الطفل، ثم استغلت انشغالهما وقامت بخطفه.
من خلال التحريات، تم تحديد هوية المتهمة وضبطها. وتبين أنها ربة منزل مقيمة بمحافظة الجيزة، تمكنت الأجهزة الأمنية من إعادة الطفل إلى أسرته بصحة جيدة.
واعترفت المتهمة خلال التحقيقات بارتكاب الجريمة بسبب عدم قدرتها على الإنجاب، ومحاولتها إيهام زوجها بأنها كانت حاملًا.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

اختطاف طفل سيدة تنتحل صفة ممرضة وزارة الداخلية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
تحرك قضائي جديد ضد أحمد عز بسبب توأم زينة

إعلان

إعلان

تفحم أتوبيس بالكامل على الطريق الصحراوي في الأقصر.. ونجاة 46 راكبًا بأعجوبة