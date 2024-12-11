ضبط متهم بإدارة 9 صفحات على فيسبوك تنشر محتوى خادش وتحرض على الفجور

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط شخص لإدارته صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تستخدم في نشر محتوى مخل بالآداب العامة.

أكدت تحريات قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، أن المتهم، وهو مقيم في دائرة مركز شرطة الباجور بالمنوفية، يدير 9 صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر صور ومقاطع فيديو خادشة للحياء وتحرض على الفسق والفجور.

بعد تقنين الإجراءات القانونية، تم ضبط المتهم وبحوزته هاتفان محمولان. وبفحص الأجهزة، تبين وجود أدلة تؤكد نشاطه الإجرامي. واعترف المتهم بإدارة تلك الصفحات بهدف زيادة عدد المتابعين والمشاهدات لتحقيق أرباح مادية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم المخلة بالآداب العامة التي تضر بالمجتمع.