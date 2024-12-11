الداخلية تُسقط تشكيلات عصابية نسائية بالقاهرة



كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط عدد من التشكيلات العصابية والعناصر الإجرامية المتورطة في وقائع متعددة، خلال حملة مكثفة بمختلف المناطق.

تمكنت الأجهزة من ضبط سيدة في منطقة الجمالية لسرقتها كمية كبيرة من المشغولات الذهبية والفضية ومبالغ مالية من محلين لبيع الذهب باستخدام أسلوب "المغافلة"، حيث عثر بحوزتها على المسروقات.

وفي دائرة قسم شرطة الحدائق، تم ضبط عاطل "له معلومات جنائية" بحوزته فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار وكمية من مخدر الآيس، وذلك عقب ثبوت تورطه في سرقة ممتلكات من داخل السيارات بأسلوب "كسر الزجاج". واعترف المتهم بارتكاب أربع وقائع سرقة بذات الطريقة، وأرشد عن مشغولات ذهبية، جهاز "لاب توب"، ومبالغ مالية من متحصلات سرقاته.

كما تم ضبط سيدتين "لهما معلومات جنائية" بمنطقة الساحل بتهمة نشل مبلغ مالي من إحدى السيدات. وعُثر بحوزتهما على مبالغ مالية من متحصلات السرقات وكمية من مخدر الحشيش بغرض الاتجار.

وفي قسم شرطة بدر، أُلقي القبض على عاطل بحوزته سلاح أبيض وكمية من مخدر الهيروين، بعد قيامه بتهديد أحد الأشخاص والاستيلاء على مبلغ مالي منه. واعترف المتهم بارتكاب الواقعة.

وفي شبرا، تم ضبط سيدة "لها معلومات جنائية" تمارس نشاطًا إجراميًا تخصص في سرقة المواطنين كبار السن المترددين على ماكينات الصراف الآلي، حيث تستولي على بطاقاتهم البنكية ومبالغ مالية بعد خداعهم. وعُثر بحوزتها على مشغولات ذهبية، مبالغ مالية، وعدد من بطاقات الفيزا الخاصة بها وبأشخاص آخرين.

وفي الشرابية، أُلقي القبض على عاطل "له معلومات جنائية" تورط في سرقة مساكن بأسلوب "كسر الباب". وضبط بحوزته مبلغ مالي، هاتفين محمولين، وكمية من المشغولات الذهبية المجهولة المصدر. واعترف المتهم بارتكابه أربع وقائع سرقة مماثلة.

وفي مدينة نصر ثالث، تم ضبط سيدة "لها معلومات جنائية" تخصصت في سرقة بطاقات الفيزا من المواطنين كبار السن المترددين على ماكينات الصراف، باستخدام أسلوب "المغافلة". واعترفت المتهمة بارتكاب أربع وقائع سرقة مماثلة، وأرشدت عن المسروقات في مسكنها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع المتهمين وجارٍ استكمال التحقيقات.