النشرة المرورية.. تعرف على خريطة الكثافات وأماكن الزحام بشوارع القاهرة والجيزة



كتب - علاء عمران:

شهدت شوارع ومحاور القاهرة والجيزة صباح اليوم الأربعاء، زحامًا مروريًا متفاوتًا، بسبب زيادة الأحمال بالتزامن مع ساعات الذروة الصباحية. وانتشرت الخدمات المرورية بشكل مكثف لتسهيل حركة السير وضبط المخالفات.

شارع صلاح سالم: سجل تكدسًا كبيرًا خاصة في الاتجاه من الجلاء نحو الطيران، ومن العباسية إلى الفنجري، كما تباطأت الحركة من الفسطاط إلى القلعة.

طريق الأوتوستراد: ازدحمت حركة السير للقادم من الدائري إلى مدخل صقر قريش والمعادي، وتكدست السيارات بين الجبلين ومنطقة 15 مايو.

شارع الهرم: ازدادت الكثافات بسبب إغلاق الطريق عند تقاطع المريوطية وأعمال إنشاء خمس محطات مترو، مع ازدحام في مناطق المساحة والعريش والطالبية.

كورنيش النيل: شهد انسيابية في الحركة باستثناء بعض المناطق المتفرقة أمام وزارة الخارجية وماسبيرو.

كوبري السيدة عائشة: تباطأت حركة السير للقادم من مجرى العيون نحو وسط المدينة، وأوصت الجهات المختصة باستخدام طريق الملك الصالح كبديل.

محور الشهيد وكوبري 6 أكتوبر: ظهرت كثافات مرتفعة بسبب زيادة الأحمال في الاتجاهين.

شارع رمسيس ومحور النصر: تكدست السيارات وصولًا إلى العباسية، مع ازدحام في عباس العقاد والطيران وميدان رابعة العدوية.

تتابع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور حركة السيارات باستخدام الكاميرات والخدمات المرورية المنتشرة، وتم الدفع بالأوناش لرفع الأعطال والحوادث. كما تم التنسيق مع إدارات المرور في المحافظات لتأمين الطرق بالدراجات البخارية وسيارات الإغاثة.