الحكم على 3 متهمين بواقعة "تحرش الواحة".. اليوم

كتب- محمود الشوربجي:

تصدر محكمة جنح مدينة نصر، اليوم الأربعاء، حكمها في محاكمة 3 متهمين في واقعة التحرش بحي الواحة في مدينة نصر.

وتمكنت أجهزة الأمن، من ضبط 4 متهمين على إثر ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من مقاطع فيديو تُظهر تحرش مجموعة من الشباب بفتيات أثناء سيرهن في أحد الشوارع بالقاهرة.

وأظهرت مقاطع الفيديو المتداولة تعرض الفتيات للاعتداء بالسب، وعندما حاول مواطنين التدخل لحمايتهن، تعدى المتهمون عليهم بأسلحة بيضاء.

وبناءًا على الفحص والتحريات، تم تحديد هوية مرتكبي الواقعة، وهم 4 أشخاص مقيمون بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة، وعُثر بحوزتهم على الأسلحة المستخدمة في الاعتداء، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وفقًا لما تم تصويره.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين، وجارٍ عرضهم على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.