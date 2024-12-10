القبض على نصاب التسوق الإلكتروني بالتجمع

القاهرة - مصراوي:

ألقت قوات الشرطة القبض على شخص بالقاهرة بتهمة النصب والاحتيال على راغبي استثمار أموالهم فى مجال التسوق الإلكتروني.

المتهم أنشأ شركة للتسويق الإلكترونى بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، ويروج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعى للإيقاع بضحاياه، زاعمًا لهم بقدرته على تحويل أفكارهم إلى مشاريع تجارية مقابل الحصول على أرباح بالعملة الأجنبية "بخلاف الحقيقة" بقصد الاستيلاء على أموالهم.

بتقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته (مبلغ مالى "عملة أجنبية" متحصلات نشاطه الإجرامى – عدد من بطاقات الدفع الإكترونى– جهاز لاب توب، 4 هواتف محمول).