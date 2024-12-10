اشتعال النيران بمحل ملابس شهير داخل مول بأكتوبر

كتب - محمد شعبان:

اندلع حريق داخل محل ملابس شهير بأحد المولات التجارية بمدينة السادس من أكتوبر مساء الثلاثاء.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من مول "أوت ليت" بالمنطقة الصناعية الأولى.

اللواء محمد العدلي مدير إدارة الدفاع بالجيزة، دفع بسيارتي إطفاء بقيادة نائبه لقطاع أكتوبر. وتبين بالفحص اشتعال النيران بجزء داخل الطابق الأول لمحل "نيو برون".

وأخمد رجال الدفاع المدني النيران دون امتداده إلى باقي طوابق المحل أو المحال المجاورة مع تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد الحريق.