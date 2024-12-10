تحرك قضائي جديد في قضية عمرو دياب والشاب المصفوع

كتب- أحمد عادل:

كشف أشرف عبد العزيز، محامي الفنان "عمرو دياب"، تطورات جديدة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ" واقعة الصفع"، والحكم الصادر بشأن موكله بتغريمه 200 جنيه.

وقال عبد العزيز في تصريحات لـ"مصراوي"، إنه تقدم بمذكرة استئناف على حكم محكمة الجنح، بتغريم موكله 200 جنيه على خلفية اتهامه بصفع شاب في فندق، وحددت المحكمة المختصة جلسة 12 فبراير، أولى جلسات نظر الاستئناف.

وكانت محكمة جنح التجمع الخامس قضت السبت الماضي، بتغريم الفنان عمرو دياب مبلغ 200 جنيه والمصاريف، وإلزامه بدفع 10 آلاف جنيه كتعويض مدني مؤقت للشاب المصفوع "سعد أسامة"، وبراءة الأخير من التهمة المنسوبة إليه.

وقال "عمرو دياب" في تحقيقات النيابة العامة، إنه أثناء إحيائه لحفل زفاف داخل فندق بالقاهرة الجديدة فوجيء بشخص يقوم بجذبه وقرصه، وتسبب في عدم تركيزه في إحياء الحفل ومضايقته، لذا قام برد الاعتداء والتعدي عليه وصفعه على وجهه لإبعاده عنه.

وتابع "عمرو دياب" أقواله في التحقيقات، أنه على الفور ترك حفل الزفاف وقام بإخطار المحامي الخاص به، لتحرير محضر ضد الشخص لإيذائه معنويًا وبدنيًا والتشهير به على مواقع التواصل الإجتماعي.

وقال "سعد أسامة" في تحقيقات النيابة العامة، أن المشكو في حقه "عمرو دياب" قام بالتعدي عليه بأن قام بصفعه على وجهه بالقلم أمام حشد كبير من الناس، وكذا أمام كاميرات التصوير التليفزيوني وشاشات العرض والجمهور الحاضرين، الأمر الذي جعل ملايين الأشخاص يرون هذا الإعتداء بعدما تناقلته وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والعالمية وكذا بعد انتشاره على وسائل التواصل الاجتماعي مثل النار في الهشيم.

وتابع "أسامة سعد"، أن الواقعة عُرفت بـ "قلم عمرو دياب"، مما أصابه بالضرر النفسي والمادي والأدبي الذي عانى منه وقتها ولازال يعاني حتى الأن في احتكاكه بالمجتمع.