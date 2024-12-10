كتب - صابر المحلاوي:

قررت المحكمة المختصة اليوم الثلاثاء، تأييد حبس المتهم بدهس 7 من لاعبي دراجات نادي 6 أكتوبر، 3 سنوات.

وكانت محكمة جنح الشيخ زايد، قضت بمعاقبة المتهم بدهس 7 من لاعبي دراجات نادي 6 أكتوبر بالسجن 3 سنوات مع النفاذ، بعدما أحالته جهات التحقيق المختصة للمحاكمة الجنائية.

وفي وقت سابق، أدلى السائق المتهم بدهس لاعبي دراجات نادي 6 أكتوبر بأقواله أمام جهات التحقيق في الاتهام الموجه إليه في واقعة الدهس، والتسبب في إصابة اللاعبين.