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تأييد حبس المتهم بدهس 7 من لاعبي دراجات نادي 6 أكتوبر

06:55 م الثلاثاء 10 ديسمبر 2024

واقعة دهس لاعبي فريق الدراجات

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كتب - صابر المحلاوي:

قررت المحكمة المختصة اليوم الثلاثاء، تأييد حبس المتهم بدهس 7 من لاعبي دراجات نادي 6 أكتوبر، 3 سنوات.

وكانت محكمة جنح الشيخ زايد، قضت بمعاقبة المتهم بدهس 7 من لاعبي دراجات نادي 6 أكتوبر بالسجن 3 سنوات مع النفاذ، بعدما أحالته جهات التحقيق المختصة للمحاكمة الجنائية.

وفي وقت سابق، أدلى السائق المتهم بدهس لاعبي دراجات نادي 6 أكتوبر بأقواله أمام جهات التحقيق في الاتهام الموجه إليه في واقعة الدهس، والتسبب في إصابة اللاعبين.

واقعة دهس لاعبي فريق الدراجات دهس 7 من لاعبي دراجات لاعبي دراجات نادي 6 أكتوبر المتهم بدهس 7 من لاعبي دراجات محكمة جنح الشيخ زايد
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