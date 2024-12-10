تأييد حبس المتهم بدهس 7 من لاعبي دراجات نادي 6 أكتوبر
06:55 م الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
كتب - صابر المحلاوي:
قررت المحكمة المختصة اليوم الثلاثاء، تأييد حبس المتهم بدهس 7 من لاعبي دراجات نادي 6 أكتوبر، 3 سنوات.
وكانت محكمة جنح الشيخ زايد، قضت بمعاقبة المتهم بدهس 7 من لاعبي دراجات نادي 6 أكتوبر بالسجن 3 سنوات مع النفاذ، بعدما أحالته جهات التحقيق المختصة للمحاكمة الجنائية.
وفي وقت سابق، أدلى السائق المتهم بدهس لاعبي دراجات نادي 6 أكتوبر بأقواله أمام جهات التحقيق في الاتهام الموجه إليه في واقعة الدهس، والتسبب في إصابة اللاعبين.
واقعة دهس لاعبي فريق الدراجات دهس 7 من لاعبي دراجات لاعبي دراجات نادي 6 أكتوبر المتهم بدهس 7 من لاعبي دراجات محكمة جنح الشيخ زايد
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