دفاع المخرج عمر زهران: سنستأنف غداً على حكم الحبس بواقعة "شاليمار الشربتلي"

كتب- أحمد عادل:

قال المحامي محمد حمودة، دفاع المخرج "عمر زهران"، إنه سيتقدم غداً الأربعاء بمذكرة استئناف على حكم محكمة الجنح بالحبس عامين مع الشغل والصادر بحق موكله، على خلفية اتهامه بسرقة مجوهرات الفنانة التشكيلية "شاليمار الشربتلي" زوجة المخرج خالد يوسف.

وكانت محكمة جنح الجيزة، قضت بحبس المخرج "عمر زهران" عامين مع الشغل، على خلفية اتهامه بسرقة مجوهرات الفنانة التشكيلية "شاليمار الشربتلي" زوجة المخرج خالد يوسف.

كما قضت هيئة المحكمة ببراءة المتهم الثاني في القضية.

وكانت هيئة المحكمة استجوبت المخرج عمر زهران بالاتهامات المسندة إليه خلال نظر جلسة محاكمته، حيث أكد أن زوجة صديقه اتهمته بسرقة مقتنيات بمبلغ 250 مليون جنيه من شقتها، وأكدت في بلاغها أنه استرجع 200 مليون من قيمة المسروقات، مشيرة إلى أن الخلاف كان حول رد الباقي. وأضاف: "أنا لو أخذت 200 مليون هرجعها ليه".

وحضرت الفنانة هاله صدقي والإعلامية بسمة وهبة إلى مقر محكمة جنح الجيزة وأكدتا أنهما على معرفة بالمخرج منذ زمن بعيد، نافيتين صلته بواقعة سرقة الفنانة شاليمار شربتلي.

وخلال نظر الجلسة الماضية، طلب دفاع المخرج إخلاء سبيل موكله على ذمة التحقيقات، وتم تأجيل نظر الدعوى لحين الاطلاع على الأوراق بسبب إحالة المتهم إلى المحاكمة في وقت قصير. إلا أن المحكمة قررت حبسه لحين نظر ثاني جلسات محاكمته.

وأُحيل المخرج عمر زهران ومساعده عنتر حفني في الدعوى التي حملت رقم 7439 لسنة 2023 إلى محكمة الجنح العاجلة، على خلفية اتهامه بسرقة مشغولات ذهبية ومقتنيات من شقة الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي بقيمة 250 مليون جنيه.