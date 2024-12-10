30 ثانية رعب.. اللحظات الأولي لسقوط عقار "الوايلي "على سكانه (صور)

كتب - رمضان يونس:

حصل "مصراوي" على فيديو وثقته إحدى كاميرات المراقبة يرصد اللحظات الأولى لسقوط عقار الوايلي على قاطنيه دون سابق إنذار فجرًا.

الفيديو بين أن العقار انهار جزء منه في تمام الساعة 4 و22 دقيقة، ثم انهار تماما في 30 ثانية دون أن ينقذ الأهالي النائمين أحد حينها.

وانتهت قوات الدفاع المدني بالقاهرة؛ من عمليات بحثها عن ضحايا عقار "الوايلي المنهار" عقب انتشال كل الضحايا و المصابين بعد نحو 9 ساعات من النبش بين الركام.

وأخلت قوات الشرطة 3 عقارات مجاورة للعقار من السكان؛ بينما فصلت التيار الكهربائي والغاز والمياه تحسبًا لحدوث تسريب.

واستخراجت فرق الإنقاذ بالقاهرة؛ ثامن جثة من ضحايا عقار الوايلي المنهار بعد 7 ساعات من البحث أسفل الركام.

واستعانت قوات الحماية المدنية بلوادر تابعة لمحافظة القاهرة، للمساعدة في رفع الركام، مما يسهل إجراءات البحث عن ناجين أو ضحايا، وقد أسفر الحادث عن وفاة شخصين وإنقاذ 6 آخرين من تحت الأنقاض، بينما تستمر عمليات الإنقاذ وسط متابعة القيادات الأمنية والتنفيذية.

وتبين من الفحص الأولي أن العقار المنهار يقع خلف كلية الهندسة بمنطقة العباسية، ويتبع حي الوايلي، العقار مكون من 5 طوابق ويقطنه عدد من السكان، وتواجدت قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية على الفور لمتابعة رفع الأنقاض والتحقيق في أسباب الحادث.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا بانهيار العقار، وتوجهت قوات الحماية المدنية والشرطة والإسعاف إلى موقع الحادث. كما فرضت الشرطة كردونًا أمنيًا حول المنطقة، فيما واصلت فرق الإنقاذ البري جهودها للبحث عن المفقودين.

تُباشر النيابة العامة التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة وسماع أقوال الشهود لمعرفة عدد قاطني العقار وتحديد المسؤوليات.