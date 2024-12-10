"صحيت على الصراخ والغبار".. شاهد عيان يروي مأساة "عقار الوايلي"

كتب ـ رمضان يونس:

كشف شهود عيان على حادث انهيار عقار مكون من 7 طوابق بالوايلي الذي أنهار بشارع العباسية فجرًا، كواليس ما جرى، والذي راح ضحاياه ثمان من قاطنيه أسفل الأنقاض على نحول مأساوي، بينما نجا 3 آخرين من الموت.

وقال "محمد" ـ طالب بكلية الهندسة ـ أنه استيقظ من وهله نومه نتيجة صوت ارتطاتم شديدة وعندما خرج لتيطلع الأمر شاهد المنزل الأمامي منهار تمامًا على سكانه "لقيت الغبار جالي على السرير ومكنتش شايف حاجة " مؤكدًا أن الاهالي حاولوا إنقاذ السكان من أسفل الركام لكن لم يفلحوا في ذلك.

وأنهت قوات الدفاع المدني بالقاهرة عمليات البحث عن ضحايا عقار الوايلي المنهار بعد حوالي 9 ساعات من الجهود المكثفة لرفع الأنقاض، عقب أنتشال الضحايا من الركام.

أخلت الشرطة ثلاثة عقارات مجاورة للعقار المنهار كإجراء احترازي، مع فصل التيار الكهربائي والغاز والمياه لتجنب أي تسريبات أو مخاطر إضافية.

وتمكنت فرق الإنقاذ من استخراج الجثة الثامنة لضحايا الحادث، التي تعود لرجل مسن يُدعى "عم أنور"، حيث تم نقلها إلى مشرحة المستشفى بمعرفة سيارات الإسعاف.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الدفع بـ9 سيارات إسعاف مجهزة، صباح اليوم الثلاثاء، إلى موقع الإبلاغ عن حادث سقوط عقار سكني، مكون من 6 طوابق، بمنطقة حي الوايلي، في محافظة القاهرة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحصر المبدئي للإصابات، والوفيات الناتجة عن الحادث، يفيد بوفاة 8 مواطنين من سكان العقار، وإصابة 3 آخرين، تم نقلهم إلى مستشفى الدمرداش.