"خلية المرج الثالثة".. قرار قضائي جديد بشأن محاكمة المتهمين

كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة في محكمة بدر، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 19 متهمًا في قضية "خلية المرج الثالثة"، إلى جلسة 22 فبراير المقبل، للاستماع إلى المرافعات.

الجلسة عُقدت برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضيا عامر، وبإدارة سكرتير المحكمة محمد هلال.

اتهمت النيابة العامة المتهمين من الأول حتى الثاني عشر بالانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون، والاعتداء على الحريات الشخصية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وذلك بالانضمام إلى جماعة الإخوان.

كما وجّهت للمتهمين من الثالث عشر حتى التاسع عشر تهمًا بتمويل الإرهاب، وتزويد المتهمين من الخامس حتى الثاني عشر بمستندات مزورة، تشمل تذاكر مصطنعة، قيود عائلية وشهادات ميلاد مزورة.

وتضمنت الاتهامات تزوير أوراق رسمية للإيهام بإلغاء قيد أحد أبناء المتهم الخامس داخل البلاد، وإنشاء قيود عائلية ووثائق مزيفة تتعلق ببعض المتهمين.

وأشارت التحقيقات إلى اشتراك بعض المتهمين في التزوير، بالتحريض والاتفاق والمساعدة، وتقديم البيانات اللازمة لإعداد المستندات المزورة.

اتهمت النيابة المتهمين باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لتبادل معلومات متعلقة بأنشطة إرهابية، وذلك ضمن جرائم تمويل الإرهاب والتزوير المنسوبة إليهم.