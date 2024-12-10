عقار الوايلي المنهار.. الحماية المدنية تنهي البحث عن ضحايا بعد إخلاء 3 عقارات مجاورة | فيديو وصور

كتب - رمضان يونس:

أنهت قوات الدفاع المدني بالقاهرة عمليات البحث عن ضحايا عقار الوايلي المنهار بعد حوالي 9 ساعات من الجهود المكثفة لرفع الأنقاض.

أخلت الشرطة ثلاثة عقارات مجاورة للعقار المنهار كإجراء احترازي، مع فصل التيار الكهربائي والغاز والمياه لتجنب أي تسريبات أو مخاطر إضافية.

وتمكنت فرق الإنقاذ من استخراج الجثة الثامنة لضحايا الحادث، التي تعود لرجل مسن يُدعى "عم أنور"، حيث تم نقلها إلى مشرحة المستشفى بمعرفة سيارات الإسعاف.

شهدت عمليات البحث عن الضحايا استخدام معدات ثقيلة تابعة لمحافظة القاهرة لرفع الركام وتسريع وتيرة الإنقاذ، وأسفر الحادث حتى الآن عن وفاة شخصين وإنقاذ ستة آخرين من تحت الأنقاض.

من الفحص الأولي تبين أن العقار المنهار يقع خلف كلية الهندسة في العباسية ويتبع حي الوايلي، وهو مكون من خمسة طوابق وكان يقطنه عدد من السكان. وقد تم فرض كردون أمني حول المنطقة لتنظيم عمليات الإنقاذ وضمان سلامة المواطنين.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بانهيار العقار، وانتقلت قوات الحماية المدنية والشرطة والإسعاف إلى مكان الحادث على الفور. فيما تُباشر النيابة العامة التحقيقات لمعرفة أسباب الانهيار وتحديد المسؤولين، مع الاستماع إلى أقوال الشهود وحصر قاطني العقار.