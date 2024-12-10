بعد انتشار الفيديو.. القبض على طالب قتل كلبًا في الشرقية (تعرف على العقوبة)

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو يظهر التعدي على "كلب ضال" في محافظة الشرقية.

كانت أجهزة الأمن قد رصدت تداول مقطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يظهر قيام أحد الأشخاص بالتعدي على "كلب ضال" بالضرب حتى نفوقه في محافظة الشرقية، فور تداول الفيديو، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للقبض على مرتكب الواقعة.

بالتحقيق والفحص، تم تحديد هوية مرتكب الواقعة، وهو طالب مقيم في دائرة مركز شرطة كفرصقر بالشرقية.

وبمواجهته، اعترف الطالب بالتعدي على الكلب ونشر المقطع بعد أن حاول الكلب عقره أثناء سيره في الشارع، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتهم، وجاري استكمال التحقيقات في الواقعة.

ويستعرض مصراوي عقوبة قتل الحيوانات الأليفة وفقًا لقانون العقوبات إذ نصت المادة 355 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مع الشغل كل من قتل عمدًا دون مقتضى حيوانًا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضررًا كبيرًا، وكل من سمّ حيوانًا من الحيوانات المذكورة.

ولفت القانون إلى أن كل شروع في الجرائم السابقة يُعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد عن سنة أو الغرامة، وبحسب المادة رقم 356 من ذات القانون، فإنه إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها ليلًا تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنوات.

بينما نصّت المادة رقم 357 من ذات القانون أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو الغرامة كل من قتل عمدًا بدون مقتض أو سم حيوانا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة في المادة 355 أو أضر به ضررا كبيرا.

فيما جرى تعديل قانون العقوبات بإضافة المادة 357 والتي جرّمت قتل أو الإضرار بالحيوانات المستأنسة التي لم تذكر في المادة السابقة، ونصّت على عقوبة الحبس الذى لا تزيد مدته على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.