بعد الخناقة الشهيرة.. تصالح محمد فؤاد وطبيب عين شمس

8 جثث وقطع الكهرباء والغاز بعد انهيار عقار الوايلي.. ماذا يحدث؟

كتب- أحمد عادل

كشف ياسر الهضيبي، دفاع الفنان محمد فؤاد، آخر تطورات واقعة مشاجرة الفنان مع طبيب داخل مستشفى عين شمس التخصصي.

وقال المحامي ياسر الهضيبي في تصريحات خاصة لـ"مصراوى"، إنه تم التصالح بين الفنان "محمد فؤاد" وطبيب مستشفى عين شمس التخصصي، اليوم الثلاثاء، داخل نيابة الوايلي.

وتابع الهضيبي، الطرفان تنازلا عن المحاضر المتبادلة بالاعتداء على بعضهما البعض، وتم عقد الصلح في جلسة ودية سادتها المحبة والتسامح وتم التقاط صور تذكارية للطبيب مع الفنان "محمد فؤاد".