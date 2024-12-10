لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

بعد الخناقة الشهيرة.. تصالح محمد فؤاد وطبيب عين شمس

02:11 م الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    محمد فؤاد
  • عرض 3 صورة
    محمد فؤاد
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد عادل

كشف ياسر الهضيبي، دفاع الفنان محمد فؤاد، آخر تطورات واقعة مشاجرة الفنان مع طبيب داخل مستشفى عين شمس التخصصي.

وقال المحامي ياسر الهضيبي في تصريحات خاصة لـ"مصراوى"، إنه تم التصالح بين الفنان "محمد فؤاد" وطبيب مستشفى عين شمس التخصصي، اليوم الثلاثاء، داخل نيابة الوايلي.

وتابع الهضيبي، الطرفان تنازلا عن المحاضر المتبادلة بالاعتداء على بعضهما البعض، وتم عقد الصلح في جلسة ودية سادتها المحبة والتسامح وتم التقاط صور تذكارية للطبيب مع الفنان "محمد فؤاد".

ياسر الهضيبي محمد فؤاد عين شمس مشاجرة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

ما حقيقة صورة سجين "الحفرة" في سجن صيدنايا السوري؟ (صور+ فيديو)
8 جثث وقطع الكهرباء والغاز بعد انهيار عقار الوايلي.. ماذا يحدث؟