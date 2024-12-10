"مخدرات وسلاح".. الأمن العام يطارد تجار الكيف في 3 محافظات

كتب- علاء عمران:

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديريات أمن "أسيوط، أسوان، دمياط" حملات أمنية موسعة في عدة دوائر بأقسام ومراكز الشرطة.

أسفرت الجهود عن النتائج التالية:-

مديرية أمن أسيوط:

ضبط 40 قضية سلاح ناري بدون ترخيص، شملت 8 بنادق آلية، 16 بندقية خرطوش، طبنجة، 18 فرد محلي، وعدد من الطلقات بأنواع مختلفة بحوزة 40 متهماً، منهم 6 لهم معلومات جنائية.

ضبط 15 قضية "إتجار" في المواد المخدرة، حيث تم ضبط 6.300 كيلو جرام من مخدر الحشيش، كمية من مخدر الأفيون والشابو، وعدد من الأقراص المخدرة بحوزة 15 متهماً، منهم 9 لهم معلومات جنائية.

تنفيذ 297 حكم قضائي متنوع.

مديرية أمن أسوان:

ضبط 7 قضايا "إتجار" في المواد المخدرة، حيث تم ضبط 7.5 كيلو جرام من مخدر الحشيش، 5.5 كيلو جرام من مخدر البانجو، وكمية من مخدر الهيروين والشابو بحوزة 11 متهماً، منهم 6 لهم معلومات جنائية.

ضبط 6 قطع سلاح ناري بدون ترخيص، شملت بندقية آلية، 2 بندقية خرطوش، 3 فرد محلي، خزينة آلية، وعدداً من الطلقات.

تنفيذ 801 حكم قضائي متنوع.

مديرية أمن دمياط:

ضبط 7 قضايا "إتجار" في المواد المخدرة، حيث تم ضبط 7.25 كيلو جرام من مخدر الحشيش، 14 كيلو جرام من مخدر البانجو، 9 كيلو جرام من مخدر الهيدرو، وكمية من مخدر الهيروين.

ضبط 4 قطع سلاح ناري بدون ترخيص، شملت بندقية خرطوش، 3 فرد محلي، وعدداً من الطلقات بحوزة 7 متهمين لهم معلومات جنائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستمر الحملات الأمنية في التصدي للجريمة بمختلف أشكالها.