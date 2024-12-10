الداخلية تكشف تفاصيل مصرع 4 عناصر إجرامية بعد تبادل إطلاق النيران مع الشرطة في سوهاج

كتب- علاء عمران:

لقي 4 عناصر إجرامية شديدي الخطورة مصرعهم في سوهاج، إثر تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة أثناء استهدافهم في عملية أمنية.

وردت معلومات مؤكدة لأجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، تفيد بأن 4 من العناصر الإجرامية المحكوم عليهم بأحكام بالسجن المؤبد في عدة قضايا، من بينها "قتل، سرقة بالإكراه، سلاح، مخدرات، وهتك عرض"، كانوا يتاجرون في المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بالمحافظة.

تم استهدافهم بمأمورية أمنية مشتركة مع قطاعي الأمن العام والأمن المركزي. وعند استشعارهم بوجود القوات، بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها.

وقد أسفر تبادل إطلاق النيران عن مقتلهم جميعًا، كما تم ضبط بحوزتهم كمية من المواد المخدرة، تشمل الحشيش والشابو، بالإضافة إلى 7 بنادق آلية وخرطوش، وطبنجة، و3 دراجات نارية بدون لوحات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري عرض القضية على النيابة العامة لمتابعة التحقيقات.