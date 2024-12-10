قرار قضائي بشأن البلوجر داليا فؤاد في قضية عقار "اغتصاب الفتيات"

كتب- أحمد عادل:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح التجمع الخامس تجديد حبس البلوجر الشهيرة "د. ف"، وشريكها الأجنبي، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في قضية الاتجار في مخدر GHP، المعروف إعلاميًا بـ "عقار اغتصاب الفتيات".

كانت النيابة وجهت للمتهمة وشريكها الأجنبي 3 اتهامات رئيسية تشمل الاتجار في مخدر GHP، الذي يُستخدم في التسبب في فقدان الوعي واستغلال ذلك في الاعتداءات الجنسية. كما تم توجيه تهمة استهداف الشباب في منطقة التجمع الخامس لترويج المخدر، بالإضافة إلى تهمة تهريب المواد المخدرة وتسهيل دخولها إلى مصر.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها بعد أن قررت حبس "د. ف" لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامها بحيازة المواد المخدرة. وفي التحقيقات، أنكرت المتهمة جميع التهم المنسوبة إليها، مُؤكدة عدم صلتها بالعقار المخدر GHP الذي تم ضبطه بحوزتها.

وقد ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على "د. ف" وشريكها الأجنبي في فيلا تمتلكها بالقاهرة الجديدة، حيث تم العثور على المخدر.