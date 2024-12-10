لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

قرار قضائي بشأن البلوجر داليا فؤاد في قضية عقار "اغتصاب الفتيات"

01:03 م الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    البلوجر داليا فؤاد
  • عرض 3 صورة
    البلوجر داليا فؤاد
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد عادل:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح التجمع الخامس تجديد حبس البلوجر الشهيرة "د. ف"، وشريكها الأجنبي، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في قضية الاتجار في مخدر GHP، المعروف إعلاميًا بـ "عقار اغتصاب الفتيات".

كانت النيابة وجهت للمتهمة وشريكها الأجنبي 3 اتهامات رئيسية تشمل الاتجار في مخدر GHP، الذي يُستخدم في التسبب في فقدان الوعي واستغلال ذلك في الاعتداءات الجنسية. كما تم توجيه تهمة استهداف الشباب في منطقة التجمع الخامس لترويج المخدر، بالإضافة إلى تهمة تهريب المواد المخدرة وتسهيل دخولها إلى مصر.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها بعد أن قررت حبس "د. ف" لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامها بحيازة المواد المخدرة. وفي التحقيقات، أنكرت المتهمة جميع التهم المنسوبة إليها، مُؤكدة عدم صلتها بالعقار المخدر GHP الذي تم ضبطه بحوزتها.

وقد ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على "د. ف" وشريكها الأجنبي في فيلا تمتلكها بالقاهرة الجديدة، حيث تم العثور على المخدر.

محكمة جنح محاكمة بلوجر عقار اغتصاب الفتيات
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
إخلاء سبيل البلوجر يوسف رسلان في اتهامه بدهس شخص بالتجمع الخامس

إعلان

إعلان

ما حقيقة صورة سجين "الحفرة" في سجن صيدنايا السوري؟ (صور+ فيديو)
8 جثث وقطع الكهرباء والغاز بعد انهيار عقار الوايلي.. ماذا يحدث؟