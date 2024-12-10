النيابة العامة تجري تفتيشا لقسم شرطة حلوان.. ماذا جرى؟

كتب ـ محمد الصاوي:

أعلنت النيابة العامة، انتقال فريقًا من أعضاء النيابة العامة، لزيارة وتفتيش قسم شرطة حلوان.

وقالت النيابة العامة في بيان لها، اليوم الثلاثاء ، أن ذلك يأتي في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بالتفتيش الدوري على أقسام ومراكز الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية.

وتفقد فريق النيابة خلال التفتيش عنابر النزلاء، فتحقق من نظافتها وجاهزيتها وملاءمتها لأعدادهم، وخُلوها مما ينتهك خصوصيتهم، كما استمع فريق النيابة إلى عدد منهم حول تقييمهم لأوضاعهم المعيشية، فلم يبدوا أية شكاوى، وقرروا بتمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.

وأكدت النيابة في بيانها، إنها ستوالي تباعًا تفتيش أقسام ومراكز الشرطة، وزيارة أماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي؛ إعمالًا لدورها في صون وحماية الحقوق والحريات، وقيامًا بواجبها في الإشراف على الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجنائية، وذلك وفقًا لما كفله الدستور والقانون، كما ستقوم برصد ومتابعة أية شكاوى ترد بهذا الشأن.