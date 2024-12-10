بعقارات وسيارات.. ضبط 4 أشخاص بتهمة غسل 60 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص، بينهم أحدهم ذو معلومات جنائية، مقيمون في محافظة الدقهلية.

وكشفت التحريات أن هؤلاء الأشخاص قاموا بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في تجارة المواد المخدرة، حيث حاولوا إخفاء مصدر تلك الأموال وإعطائها صبغة شرعية من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء العقارات والسيارات. وقد قدرت قيمة تلك الممتلكات بحوالي 60 مليون جنيه.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وجاري استكمال التحقيقات.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية.