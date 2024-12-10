لحظة استخراج جثمان ضحية جديدة من أسفل أنقاض عقار العباسية المنهار | صور وفيديو

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كتب- رمضان يونس:

قامت فرق الإنقاذ بالقاهرة، باستخراج ثامن جثة من ضحايا عقار الوايلي المنهار بعد 7 ساعات من البحث المكثف أسفل الركام.

تم نقل الجثة التي عثرت عليها قوات الإنقاذ البري بواسطة سيارة الإسعاف إلى مشرحة المستشفى، وتبين أنها لرجل مسن يدعى "أنور".

وقامت الأجهزة المعنية بفصل التيار الكهربائي عن موقع العقار المنهار في منطقة الوايلي بالعباسية لتسهيل عمليات البحث عن أي ضحايا محتملين تحت الأنقاض، وتمركزت قيادات مديرية أمن القاهرة للإشراف على جهود الإنقاذ المستمرة.

استعانت قوات الحماية المدنية بلوادر تابعة لمحافظة القاهرة للمساعدة في رفع الركام، مما سهل إجراءات البحث عن ناجين أو ضحايا. وقد أسفر الحادث عن وفاة شخصين وإنقاذ 6 آخرين من تحت الأنقاض، بينما تستمر عمليات الإنقاذ وسط متابعة القيادات الأمنية والتنفيذية.

وتبين من الفحص الأولي أن العقار المنهار يقع خلف كلية الهندسة بمنطقة العباسية ويتبع حي الوايلي. العقار مكون من 5 طوابق ويقطنه عدد من السكان. تواجدت قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية على الفور لمتابعة رفع الأنقاض والتحقيق في أسباب الحادث.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا بانهيار العقار، فتوجهت قوات الحماية المدنية والشرطة والإسعاف إلى موقع الحادث، كما فرضت الشرطة كردونًا أمنيًا حول المنطقة. وواصلت فرق الإنقاذ البري جهودها للبحث عن المفقودين.

تُباشر النيابة العامة التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة وسماع أقوال الشهود لمعرفة عدد قاطني العقار وتحديد المسؤوليات.