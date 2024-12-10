154 كيلو مخدرات.. معلمين الفرفشة وتجار السلاح بقبضة الداخلية في 4 محافظات

كتبت- علاء عمران

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من تحقيق نتائج إيجابية في ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية المتورطة في عمليات ترويج المواد المخدرة.

أسفرت تلك الجهود عن ضبط العديد من العناصر الإجرامية في عدة محافظات على مستوى الجمهورية، وجاءت أبرز النتائج على النحو التالي:

مديرية أمن الإسكندرية

ضبط عنصر إجرامي بدائرة قسم شرطة كرموز، وبحوزته 18 كيلو جراماً من مخدر الحشيش.

مديرية أمن المنوفية

ضبط عنصر إجرامي بدائرة مركز شرطة بركة السبع، وبحوزته 54 كيلو جراماً من مخدر الحشيش.

مديرية أمن شمال سيناء

ضبط عنصر إجرامي بدائرة قسم شرطة ثالث العريش، وبحوزته 30 كيلو جراماً من مخدر الهيدرو، و7,500 كيلو جرام من مخدر الحشيش.

مديرية أمن مطروح

ضبط عنصرين إجراميين بدائرة قسم شرطة الضبعة، وبحوزتهما 45 كيلو جراماً من مخدر الحشيش، و56 ألف قرص لعقار ترامادول المخدر، بالإضافة إلى بندقية آلية وخزينة.

وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من 17 مليون جنيه. تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الضبطيات، في إطار استمرار الوزارة في جهودها الرامية إلى القضاء على جرائم الإتجار بالمخدرات.