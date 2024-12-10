غلق 157 محلًا لعدم الالتزام بقرار الغلق ترشيدًا للكهرباء

كتب- علاء عمران:

أغلقت وزارة الداخلية 157 محلًا لمخالفتها وعدم التزامها بقرار الغلق خلال 24 ساعة، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء لترشيد استهلاك الكهرباء.

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن تحرير 157 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

وجاء ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.