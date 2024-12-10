الداخلية تنفي احتجاز سيدة بأسيوط وتكشف ملابسات الواقعة

كتبت- علاء عمران:

نفت وزارة الداخلية صحة ما تم تداوله على أحد حسابات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن احتجاز سيدة داخل مركز شرطة بأسيوط بهدف الضغط على ذويها من العناصر الإجرامية لتسليم أنفسهم.

وأوضحت الأجهزة الأمنية، أن الواقعة الحقيقية تعود إلى بلاغ تلقته الأجهزة الأمنية بأسيوط، في 27 نوفمبر الماضي عن وقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بسبب خلافات على قطعة أرض بين طرفين، وخلال ضبط أطراف المشاجرة، وُجدت السيدة المشار إليها بمكان الواقعة، حيث تبين أنها تربطها صلة قرابة بأحد الطرفين.

وبعد فحص موقفها، ثبت عدم مشاركتها في المشاجرة، وتم صرفها من الموقع فورًا دون أي تجاوزات أو اصطحابها إلى مركز الشرطة.

وأكدت الوزارة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق أطراف المشاجرة، مشددة على أن الواقعة تمت في إطار الالتزام بالشرعية والقانون.