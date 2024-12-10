رفع أنقاض عقار العباسية المنهار.. جهود مكثفة لإنقاذ الضحايا (صور)

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كتب- رمضان يونس:

فصلت الأجهزة المعنية التيار الكهربائي عن موقع العقار المنهار في منطقة الوايلي بالعباسية، لتسهيل عمليات البحث عن أي ضحايا محتملين تحت الأنقاض، وتمركزت قيادات مديرية أمن القاهرة للإشراف على جهود الإنقاذ المستمرة.

استعانت قوات الحماية المدنية بلوادر تابعة لمحافظة القاهرة، للمساعدة في رفع الركام، مما يسهل إجراءات البحث عن ناجين أو ضحايا، وقد أسفر الحادث عن وفاة شخصين وإنقاذ 6 آخرين من تحت الأنقاض، بينما تستمر عمليات الإنقاذ وسط متابعة القيادات الأمنية والتنفيذية.

تبين من الفحص الأولي أن العقار المنهار يقع خلف كلية الهندسة بمنطقة العباسية، ويتبع حي الوايلي، العقار مكون من 5 طوابق ويقطنه عدد من السكان، وتواجدت قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية على الفور لمتابعة رفع الأنقاض والتحقيق في أسباب الحادث.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا بانهيار العقار، وتوجهت قوات الحماية المدنية والشرطة والإسعاف إلى موقع الحادث. كما فرضت الشرطة كردونًا أمنيًا حول المنطقة، فيما واصلت فرق الإنقاذ البري جهودها للبحث عن المفقودين.

تُباشر النيابة العامة التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة وسماع أقوال الشهود لمعرفة عدد قاطني العقار وتحديد المسؤوليات.