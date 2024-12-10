وصول مرتضي منصور لجنح الجيزة للدفاع عن المخرج "عمر زهران"

سجن وحبس مع الشغل وبراءة.. ننشر منطوق حكم على 5 متهمين في واقعة "شارع

"حرقه في الشارع".. حكم عاجل من الجنايات بشأن عاطل قتل شاب من ذوي الإعاقة

كتب - أحمد عادل:

وصل المستشار مرتضى منصور إلى مقر محكمة جنح الجيزة للدفاع عن المخرج عمر زهران، المتهم بسرقة مجوهرات الفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف.

استجوبت هيئة المحكمة المخرج عمر زهران حول الاتهامات المنسوبة إليه خلال جلسة محاكمته. وأوضح زهران أن زوجة صديقه اتهمته بسرقة مقتنيات بقيمة 250 مليون جنيه من شقتها، زاعمة أنه أعاد 200 مليون جنيه من قيمة المسروقات، بينما كان الخلاف حول المبلغ المتبقي. وأضاف قائلًا: "إذا كنت أخذت 200 مليون، فلماذا أعيدها؟"

وخلال الجلسة السابقة، طلب فريق الدفاع الإفراج عن المتهم على ذمة التحقيقات، موضحًا أن إحالة المتهم إلى المحاكمة تمت في وقت قصير، مما حال دون الاطلاع الكامل على الأوراق. ومع ذلك، قررت المحكمة استمرار حبس المخرج عمر زهران لحين نظر الجلسة الثانية لمحاكمته.

أُحيل المخرج عمر زهران ومساعده عنتر حفني في القضية التي تحمل رقم 7439 لسنة 2023 إلى محكمة الجنح العاجلة، بعد اتهامهما بسرقة مشغولات ذهبية ومقتنيات من شقة الفنانة شاليمار الشربتلي بقيمة 250 مليون جنيه.