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إصابة شخصين في انهيار عقار بالعباسية وجاري البحث عن مفقودين

08:31 ص الثلاثاء 10 ديسمبر 2024

انهيار عقار -أرشيفية

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كتب- محمد فتحي:

أصيب صباح اليوم الثلاثاء، شخصين، إثر انهيار عقار مأهول بالسكان في ميدان عبدة باشا بمنطقة العباسية بالقاهرة.

البداية، كانت يتلقي الأجهزة الأمنية، في القاهرة، بلاغا يفيد بانهيار عقار مأهول بالسكان في ميدان عبدة باشا، بمنطقة العباسية.

على الفور انتقلت الشرطة برفقة سيارات الحماية المدنية والإسعاف إلى موقع البلاغ، لإزالة الأجزاء الخطرة، وتم فرض كرودن أمني في محيط الانهيار.

وتبين من المعاينة الأولية لرجال البحث الجنائي، إصابة شخصين بينما يبحث رجال الحماية المدنية في الوقت الحالي عن مفقودين.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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