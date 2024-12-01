أمن القاهرة يضبط كيانا تعليميا بدون ترخيص بالمرج

كتب - علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة المرج للنصب والإحتيال على المواطنين.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة للنصب والإحتيال على المواطنين من خلال منحهم شهادات ودورات تدريبية فى أحد المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى المؤسسات الكبرى وتمكن من خلال ذلك من إستقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على الشهادات والإستيلاء على أموالهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط مالك الكيان مقيم بمحافظة القاهرة، وعُثر بمقر الكيان المشار إليه على "عدد من الشهادات الوهمية المنسوبة للكيان – دفتر إيصال تحصيل نقدية".