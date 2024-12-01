ضبط 3 أشخاص بتهمة غسل 500 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

كتب - علاء عمران:

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 عناصر جنائية.

التحريات أثبتت أن المتهمين عمدوا إلى غسل الأموال المتحصلة من الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية.

وقدرت تلك الممتلكات بـ 500 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.