سقوط الموظف الدجال في الإسكندرية

كتب - علاء عمران:

سقط في قبضة الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط موظف بمحافظة الإسكندرية لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين بزعم مزاولته أعمال الدجل والسحر وإيهامهم بقدرته على العلاج الروحانى مقابل مبالغ مالية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام موظف – مقيم بمحافظة الإسكندرية بالنصب والإحتيال على المواطنين من خلال مزاولته أعمال الدجل والسحر وإيهامهم بقدرته على العلاج الروحانى مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطه الإجرامى عبر مواقع التواصل الإجتماعى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة العطارين بمحافظة الإسكندرية، وبحوزته "الأدوات المستخدمة فى أعمال السحر والدجل - هاتفان محمول "تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى".