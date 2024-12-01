سرقوا شركة اتصالات شهيرة.. السجن 3 سنوات لعصابة أكتوبر

كتب- رمضان يونس:

قضت محكمة جنح أول أكتوبرو الشيخ زيد بالجيزة، بمعاقبة 3 متهمين بالسجن 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، و3 آخرين بالحبس لمدة شهرين مع الشغل والنفاذ، لاتهامهم بسرقة وإخفاء بطاريات تابعة لشركة إتصالات شهيرة.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين الأول "محمد.أ"، والثاني "إسلام .م"، والرابع " محمود.أ"، في القضية رقم 5024 لسنة 2024 أول أكتوبر، أنهم في 14 مايو 2024، بدائرة قسم السادس من أكتوبر بالجيزة، قاموا بسرقة بطاريات (منقولات) تابعة لشركة اتصالات شهيرة، عن طريق الكسر ليلاً من داخل إحدى الكبائن الخاصة بالشركة.

ونسبت النيابة للمتهمين الثالث "حسين.ر"، و الخامس"خالد .ع" والسادس "محمد.ص"، تهمة إخفاء أشياء متحصلة من جنحة سرقة مع علمهم بذلك.

وتمكنت قوات الشرطة، من إلقاء القبض على المتهم الأول وبصحبته المتهم الثاني، حيث ضُبط بحوزة المتهم الأول مبلغ مالي وقدره ٢٤ ألف جنيه وهاتف محمول ماركة "أوبو" المشار اليها مع المتهم الهارب، وضبط بحوزة المتهم الثاني هاتف محمول ماركة سامسونج أسود اللون.

وأحال المستشار محمد طارق وكيل النائب العام أول وثالث أكتوبر الجزئية، المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة والتي أصدرت قرارها السابق ضد المتهمين.