صغار ولكن قتلة.. جريمة مأساوية في الحي الشعبي

كتب - محمد شعبان:

وصلة مزاح بين 3 طلاب انتهت بجثة أحدهم بشكل مروع لتلقي الشرطة القبض على زميليه بتهمة ضرب أفضى إلى الموت.

مأمور قسم شرطة إمبابة تلقى إخطارًا من نقطة شرطة ملحقة بأحد المستشفيات بوصول جثة طالب ووجود شبهة جنائية في الوفاة.

تحريات المباحث توصلت إلى أن الضحية في الصف الأول الثانوي فارق الحياة متأثرًا بوصلة ضرب على يد صديقيه بعد توثيقه بالحبال داخل أحد المحلات. وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين واعترفا "كنا بنهزر.. فجأة وقع على الأرض ونقلناه المستشفى"

مأساة طالب إمبابة جاءت بعد ساعات من سقوط طالب بالدور الأول داخل مدرسة أبوبكر الصديق الإعدادية بنين عزبة النخل، مما أسفر عن إصابته بكسور نقل على إثرها لمستشفى السلام للعلاج.