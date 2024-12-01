سقط بتذاكر هيروين.. آخر تطورات القبض على ممثل بالطالبية

كتب - محمد شعبان:

القبض على ممثل شهير في الطالبية تصدر محركات البحث بـ"جوجل"، وجهه الملائكي وابتسامته المعهودة تسببتا في صدمة كثير من معجبيه خاصة عدم افتعاله للمشكلات منذ انطلاقته الفنية.

مصادر مطلعة على التحقيقات أفادت بأن مأمورية من قسم شرطة الطالبية اصطحبت الممثل "هيثم.م." إلى سرايا النيابة للتحقيق ومواجهته بالأدلة "تذاكر هيروين" ضبطت بحيازته لحظة القبض عليه.

الفنان "هيثم.م." لم يتوقع أن يبيت ليلته داخل حجز قسم شرطة الطالبية، قوة من مباحث تنفيذ الأحكام فتشت في دفاتره القديمة لتكتشف مفاجأة صادمة للممثل الشاب.

تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة برئاسة اللواء محمد الشرقاوي والفحص الجنائي أثبتا أن الممثل الشاب صادر ضده حكمًا غيابيًا بالحبس في قضية مخدرات.

معلومات أكدتها تحريات العقيد محمد الجوهري مفتش مباحث فرقة الطالبية والعمرانية بتواجد الممثل "هيثم.م." بشقة سكنية بدائرة قسم شرطة الطالبية.

بالعرض على العميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع الغرب، تحركت مأمورية مشتركة من مباحث تنفيذ الأحكام وقسم الطالبية قادها الرائد محمد أشرف رئيس المباحث استهدفت مسكن الممثل صاحب الـ36 عامًا وأمكن ضبطه وبحيازته تذاكر هيروين واصطحبته الشرطة إلى ديوان القسم للتحقيق.