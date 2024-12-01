"هارب من الحبس واتمسك بهيروين".. ليلة القبض على ممثل شهير بالطالبية

كتب - محمد شعبان:

لم يتوقع الفنان "هيثم.م." أن يبيت ليلته داخل حجز قسم شرطة الطالبية، مباحث تنفيذ الأحكام فتشت في سجلاتها لتكتشف مفاجأة صادمة للممثل الشاب.

تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة برئاسة اللواء محمد الشرقاوي والفحص الجنائي أثبتا أن الممثل الشاب صادر ضده حكمًا غيابيًا بالحبس في قضية مخدرات.

معلومات أكدتها تحريات العقيد محمد الجوهري مفتش مباحث فرقة الطالبية والعمرانية بتواجد الممثل "هيثم.م." بشقة سكنية بدائرة قسم شرطة الطالبية.

بالعرض على العميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع الغرب، تحركت مأمورية مشتركة من مباحث تنفيذ الأحكام وقسم الطالبية قادها الرائد محمد أشرف رئيس المباحث استهدفت مسكن الممثل صاحب الـ36 عامًا وأمكن ضبطه وبحيازته تذاكر هيروين واصطحبته الشرطة إلى ديوان القسم للتحقيق.