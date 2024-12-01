4 مصابين في حادث دهس أسفل كوبري العياط

كتب - محمد شعبان:

أصيب 4 أشخاص دهستهم سيارة ملاكي أسفل كوبري العياط جنوب الجيزة، مساء الأحد.

مأمور مركز العياط بمديرية أمن الجيزة تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بالمكان المشار إليه.

انتقلت أقرب دورية إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص والمعاينة اصطدام سيارة ملاكي بأشخاص في أثناء وقوفهم على الطريق أسفل كوبري العياط.

المصابون الأربعة هم كل من: إسلام محمد ٣٥ سنة، رجب رمضان 35 سنة، عبد المنعم رضا 47 سنة وإبراهيم ظريف 22 سنة، نقلوا إلى مستشفى العياط المركزي للعلاج.

ويكثف رجال الشرطة جهودهم لضبط السائق المتسبب في الحادث، وتحرر محضر بالواقعة تحت إشراف حكمدار الجيزة.