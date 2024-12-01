3 جثث لأم وطفلين.. القاتل الصامت يطل برأسه في القليوبية

كتب - محمد شعبان:

شهدت محافظة القليوبية مأساة تخلع القلوب، 3 جثث لأم وطفليها عثر عليهم داخل منزل بمركز طوخ.

مأمور المركز تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بإبلاغ اهالي كفر منصور عن وجود 3 جثث داخل شقة في ظروف غامضة.

مدير المباحث الجنائية دفع بضباط المباحث تنسيقًا مع الأدلة الجنائية ومفتش الأمن العام للوقوف على ملابسات الواقعة محل الفحص.

معاينة المباحث فكت طلاسم اللغز، القاتل الصامت مارس هوايته المفضلة، حادث تسرب غاز أودى بحياة أم وطفلين نتيجة حالة اختناق دون وجود شبهة جنائية.