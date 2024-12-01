قرار عاجل من النيابة بشأن 6 جثث في شقة مدينة نصر

كتب- رمضان يونس:

أمرت جهات التحقيق بنيابة مدينة نصر الجزئية بالقاهرة، بنقل 6 جثث من أسرة إفريقية، عثرت قوات الشرطة عليهم داخل شقة سكنية في الحي العاشر بمدينة نصر في ظروف غامضة، إلى مصلحة الطب الشرعي بزينهم.

قرار النيابة تضمن نقل الجثامين للمشرحة؛ لتوقيع الكشف الطبي على الضحايا لبيان أسباب الوفاة وكشف ملابساتها وإعداد تقارير طبية لبيان عما إذا كان وراء الحادث وجود شبهة جنائية من عدمه.

وتلقى قسم شرطة مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من الأهالي يفيد بتعرض أسرة أفريقية كاملة تقطن في عقار سكني بالحي العاشر لحالات اختناق.

قوة أمنية من رجال البحث الجنائي، انتقلت |لى موقع الحادث، وبالفحص تبين العثور على 6 جثث (5 جثث من أسرة صومالية) وأخرى لشخص إثيوبي، جرى نقلهم إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

حرر محضرًا بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.