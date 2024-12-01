تجديد حبس عاطلين 15 يوماً لاتهامهما بسرقة الدراجات النارية في الموسكي

كتب- محمود الشوربجي:

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس عاطلين 15 يوماً على ذمة التحقيقات لاتهامهما بسرقة الدراجات النارية من المواطنين في الموسكي.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمان كونا فيما بينهما تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب جرائم سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك"، واعترفا بارتكابهما عدة وقائع سرقة آخرى بذات الأسلوب وقيامهما بالتصرف في المسروقات بالبيع لدى عميلهما سئ النية (ميكانيكي – مقيم بمحافظة القليوبية) تم ضبطه.

وطالبت النيابة الأجهزة الأمنية بالتحقق من الصحيفة الجنائية لهما للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة السرقة.