الداخلية تواصل تفعيل إجراءات تسهيل حصول المواطنين على الخدمات والمستندات الشرطية

كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية اتخاذ إجراءات تهدف إلى تسهيل الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية، بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان ويضمن تقديم الخدمة بأعلى مستويات الجودة.

وقدمت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية التيسيرات اللازمة للمترددين من الحالات الإنسانية وكبار السن، حيث تم استقبالهم في مقرات الأقسام وإتمام الإجراءات الخاصة بهم بكل سهولة ويسر.

وأكدت وزارة الداخلية أنها ستواصل تنفيذ كافة الإجراءات التي من شأنها تيسير حصول المواطنين والمترددين على المستندات الشرطية في جميع المواقع الشرطية، كجزء من المنظومة الأمنية المعاصرة التي تضع مصلحة المواطن وراحته في مقدمة أولوياتها.

يأتي ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة إلى مراعاة حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين، خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.