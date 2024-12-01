قوافل المحافظات.. استخراج 5776 بطاقة رقم قومي و26 ألف "مُصدر مميكن"

كتب- علاء عمران:

واصل قطاع الأحوال المدنية إرسال قوافل مجهزة فنياً ولوجيستياً إلى عدد من المحافظات لتقديم الخدمات للمواطنين، والتي تشمل استخراج بطاقات الرقم القومي والمُصدرات المميكنة.

وقد جابت القوافل مناطق في محافظات "القاهرة، الجيزة، مطروح، المنوفية، القليوبية، البحيرة، المنيا، أسيوط، شمال سيناء، الدقهلية"، وأسفرت تلك الجهود عن استخراج (5776) بطاقة رقم قومي، بالإضافة إلى (26957) مُصدراً مميكناً. وبالنظر إلى الإقبال المتزايد من المواطنين على تلك المناطق، تقرر استمرار عمل القوافل في المحافظات المذكورة اعتباراً من 30 نوفمبر 2024.

وفي إطار تحسين الخدمات الجماهيرية، واصل القطاع استقبال الاتصالات الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية مختلف الطلبات الفورية من المواطنين. حيث تم استخدام الرقم المختصر (15340) لتلبية كافة الطلبات الجماهيرية، بينما تم تخصيص الرقم (15341) لتلبية احتياجات كبار السن وذوي الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء.

وقد تم استخراج وتوصيل (991) بطاقة رقم قومي و(275) مُصدراً مميكناً خلال ذات اليوم.

كما استجاب القطاع لطلبات الحالات الإنسانية، حيث تم إرسال مأموريات إلى المنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومي لـ (45) حالة إنسانية من المرضى وكبار السن وذوي الهمم. وفي السياق نفسه، تم إرسال مأموريات لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين والمترددين على الجهات الحكومية والنوادي الخاصة، حيث تم استخراج وتسليم بطاقات لـ (325) مواطناً ومواطنة.

وعلاوة على ذلك، واصل القطاع استقبال المواطنين في المركز النموذجي لكبار السن وذوي الهمم "قادرون باختلاف"، حيث تم استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لـ (366) مواطناً ومواطنة.

وتلقى هذه المبادرات تقديراً واسعاً من المواطنين لما توفره من تسهيلات وتوفير للوقت والجهد، وتأتي هذه الجهود في إطار حرص وزارة الداخلية على تعزيز حقوق الإنسان وتيسير تقديم الخدمات الجماهيرية للمواطنين.

يأتي ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة إلى تفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الأمنية وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات الشرطية بكل يسر وسهولة.