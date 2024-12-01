مزورو المحررات الرسمية في قبضة الأمن

كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عاملًا لمزاولته نشاطًا إجراميًا، في مجال تزوير المحررات الرسمية.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام ومديرية أمن الفيوم قيام عامل له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة إطسا بالفيوم، بمزاولة نشاط إجرامي يتمثل في تزوير المستندات الرسمية باستخدام أختام مقلدة منسوبة لجهات حكومية مختلفة، وكان يروج لهذه المستندات على عملائه مقابل مبلغ مالي.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تم ضبط المتهم وبحوزته العديد من المضبوطات التي تشمل: عدد من الأختام المنسوبة لجهات حكومية مختلفة، ومجموعة من الكارنيهات، رخص القيادة، شهادات ميلاد، شهادات صحية وتعليمية، جميعها ممهورة بأختام مقلدة منسوبة لجهات حكومية، وجهاز لاب توب، طابعتين، ماكينة قطع بطاقات، والأدوات المستخدمة في التزوير.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، وجارٍ تكثيف الجهود لملاحقة كافة العناصر الإجرامية في هذا المجال.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، وخاصة جرائم تزوير المحررات الرسمية وترويجها.