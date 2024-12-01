زور عقد بيع شقة.. قرار قضائي جديد بشأن موظف متهم بالتزوير في السيدة زينب

كتب- أحمد عادل:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة موظف على خلفية اتهامه بالتزوير في أوراق رسمية في أحد المصالح الحكومية بمنطقة السيدة زينب، إلى جلسة 18 فبراير المقبل.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار جمال عبدالعال السمري، وعضوية المستشارين محمد سامح عبدالخالق، عادل إبراهيم الفويط، ومحمود عبدالمنعم القرموطي، وأمانة سر شريف وليد سيد.

وكانت النيابة العامة قد قررت إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات ووجهت له تهمة التزوير في أوراق رسمية في السيدة زينب.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 831 لسنة 2024 جنايات السيدة زينب والمقيدة برقم 2197 لسنة 2024 كلي جنوب القاهرة، قيام المتهم "محمد .ش" (43 سنة)، موظف، محبوس، بالتزوير في أوراق رسمية داخل أحد المصالح الحكومية. حيث أقدم على تزوير عقد بيع شقة في الشهر العقاري. وعقب اكتشاف الواقعة، تم القبض عليه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة من أجل الحصول على مقابل مادي.