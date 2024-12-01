أمن المنافذ بالداخلية يضبط 41 قضية متنوعة في يوم

كتب- علاء عمران:

واصل قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية جهوده في مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية، حيث تم ضبط 41 قضية متنوعة خلال 24 ساعة.

أسفرت الجهود المبذولة من الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، كما يلي:

في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: تم ضبط قضيتين، وتنفيذ 238 حكماً قضائياً متنوعاً، وتحرير2603 مخالفات مرورية متنوعة، وضبط 38 قضية متنوعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه تلك الوقائع، وتواصل الأجهزة الأمنية تكثيف حملاتها على المنافذ الجمركية في مختلف أنحاء الجمهورية لضمان إحكام السيطرة الأمنية عليها ومكافحة كافة صور الجريمة.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصةً جرائم التهريب، ولتعزيز الأمن في كافة المنافذ.